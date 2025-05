Nicolò Scalfi Nuova Vita | Ecco Che Fine Ha Fatto!

Nicolò Scalfi, il celebre ex campione di "Caduta Libera", ha intrapreso un nuovo cammino dopo aver vinto 838 mila euro nel quiz di Gerry Scotti. Scopriamo insieme come la sua vita si sia trasformata, arricchendosi di passione per il calcio, l'enigmistica e la musica, nel suggestivo contesto dello stadio Saleri di Lumezzane.

Nicolò Scalfi, ex campione di "Caduta Libera", racconta la sua nuova vita tra calcio, enigmistica e musica dopo aver vinto 838 mila euro nel quiz di Gerry Scotti. Da campione dei quiz a voce degli stadi: la sorprendente evoluzione di Nicolò Scalfi. Nel cuore dello stadio Saleri di Lumezzane, nascosto dietro un microfono e la cabina di regia, si trova un volto noto al grande pubblico italiano: Nicolò Scalfi, ex fenomeno di "Caduta Libera", che nel 2019 conquistò l'attenzione nazionale con una serie inarrestabile di vittorie. Oggi, a 25 anni, la sua vita ha preso una direzione inaspettata. Abbandonati i riflettori dei quiz televisivi, ha deciso di seguire il richiamo del cuore: quello per il calcio e la comunicazione, diventando lo speaker ufficiale del Lumezzane, squadra di Serie C...

