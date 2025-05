Netflix | tutte le novità di giugno 2025 da Squid Game 3 alla serie italiana tratta da Maurizio De Giovanni

Tutti i titoli che troveremo a giugno 2025 su Netflix: dal ritorno di Squid Game con la terza stagione alle nuove serie tv, documentari e film disponibili in piattaforma. Giugno 2025 si prospetta ricchissimo per il catalogo Netflix, che tra pochi giorni, durante il TUDUM, svelerà altre importanti novità relative ad alcuni dei suoi prodotti di punta. Si chiude la saga di Squid Game, che riparte dal finale della seconda stagione e si prepara a salutare il suo pubblico con gli episodi della terza. In arrivo una nuova serie thriller italiana tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e i documentari in occasione della Giornata Mondiale sull'ambiente, tra cui quello di David Attenborough, alla scoperta del nostro pianeta e sul tema dell'ecosostenibilità...

