Nessuno sa cos' è Il giallo della sfera avvistata nei cieli della Colombia

Il 2 marzo, un enigmatico oggetto giallo avvistato nei cieli di Buga, Colombia, ha scatenato un acceso dibattito. Mentre alcuni ipotizzano si tratti di un'opera artistica, altri non escludono la connessione con il fenomeno UFO. Resta da scoprire quale sia la verità dietro questo misterioso avvistamento che ha catturato l'immaginazione di molti.

Avvistata lo scorso 2 marzo, la misteriosa "sfera di Buga" continua a far discutere: c'è chi la ritiene un lavoro artistico e chi la ricollega agli Ufo. Quale sarà la verità?... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Nessuno sa cos'è". Il giallo della sfera avvistata nei cieli della Colombia

Approfondimenti da altre fonti

