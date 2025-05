Nessuna tregua solo macerie L’Idf prepara l’assedio finale per conquistare la Striscia di Gaza

L'intensificarsi del conflitto nella Striscia di Gaza segna una fase cruciale, con l'IDF pronto per un assalto decisivo. Dopo brevi spiragli di speranza per un accordo tra Hamas e Netanyahu, i colloqui per un cessate il fuoco sono nuovamente falliti. I mediatori di Egitto e Qatar segnalano che la crisi continua a prolungarsi, lasciando la popolazione locale in un clima di incertezza e paura.

Dopo la speranza per un possibile accordo tra Hamas e Benjamin Netanyahu, i negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono nuovamente in stallo e nulla lascia presagire che la situazione possa sbloccarsi a breve. Come riferiscono i mediatori di Egitto e Qatar all’emittente Al-Ghad, sono “tuttora in corso i colloqui” tra le parti, ma le interlocuzioni per fermare le ostilità e liberare gli ostaggi sono “molto difficili” e richiederanno ancora diverso tempo. Stando a quanto riferiscono le fonti dell’emittente egiziana, a complicare le trattative restano i “disaccordi sul numero di ostaggi in vita da rilasciare e sul numero di corpi da restituire in cambio dei prigionieri palestinesi”... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nessuna tregua, solo macerie. L’Idf prepara l’assedio finale per conquistare la Striscia di Gaza

