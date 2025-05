Nessun distinguo sulla fame di Gaza L’incidente della Ghf la trasparenza che manca e la collaborazione necessaria

L’articolo esplora il contributo della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) nel contesto della crisi umanitaria a Gaza, sottolineando l'assenza di trasparenza sui finanziamenti e sull'efficacia dell'assistenza. Si analizzano le sfide e la necessità di una collaborazione efficace per affrontare la grave situazione alimentare, senza distinguere tra le esigenze dei cittadini in un contesto di conflitto.

La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) è un'organizzazione nata da un'iniziativa americano-israeliana e sostenuta da finanziatori non resi noti. Da lunedì ha iniziato a.

