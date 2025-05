Neonata morta in culla il nonno materno | Non chiamarono il 118 forse per paura

Il tragico caso della neonata Aurora, morta nella sua culla il 2 settembre 2023, solleva interrogativi inquietanti sulla tempestività dei soccorsi. Il nonno materno rivela come la figlia abbia esitato a contattare il 118, suscitando dubbi e preoccupazioni su ciò che è accaduto in quell'angosciante momento. Questo articolo esplora la dinamica della situazione e l'emozione di una famiglia segnata da un evento devastante.

“La mattina del 2 settembre 2023 mia figlia mi chiamò e mi chiese di raggiungerla perchè Aurora non respira più, io le dissi di chiamare immediatamente il 118. Mi sono sempre chiesto perchè avesse tardato a chiamare i soccorsi, forse per paura”. Sono le dichiarazioni rese dal nonno della... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Neonata morta in culla, il nonno materno: "Non chiamarono il 118 forse per paura"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Neonata morta in culla, il pediatra: "Un bambino non si può curare da autodidatta" - Sono le dichiarazioni del pediatra Francesco Barbato rese nel processo nei confronti di Emanuele Savino, 27 anni, e Anna Gammella, 20 anni, di Santa Maria a Vico, genitori della piccola Aurora Savino, ... 🔗Da casertanews.it

Aurora Savino morta in culla, i carabinieri in aula: «I genitori non ci volevano lì». Le due stranezze in casa e la testimonianza del nonno - Aurora fu trovata morta nella culla con ustioni ed ecchimosi sull'addome ... inquirenti direttamente responsabile della morte della neonata, che sarebbe stata colpita violentemente dal padre ... 🔗leggo.it scrive

Aurora Savino morta in culla, i carabinieri in aula: «I genitori non ci volevano lì». Le due stranezze in casa e la testimonianza del nonno - Rilevante per ricostruire il quadro di approssimazione in cui si è consumata la tragedia anche la testimonianza resa da Gennaro Savino, padre di Emanuele e nonno di Aurora, che ha detto di aver ... 🔗Scrive leggo.it

NEONATA TROVATA MORTA IN CULLA: SUL CORPO BRUCIATURE E SEGNI DI ECCHIMOSI