Nemmeno il tempo di ritirarmi | Reina chiamato nello staff | Ritorno dalle mille emozioni

Pepe Reina, simbolo e campione della Serie A, ha salutato il calcio giocato in una giornata piena di emozioni a Como, tra lacrime e applausi. Ma il suo viaggio non finisce qui: l'ex portiere è già stato chiamato a far parte dello staff tecnico, aprendo le porte a una nuova avventura accanto a un allenatore. Scopriamo i dettagli di questo emozionante passaggio.

Nel giorno del suo addio al calcio giocato, Pepe Reina commuove Como e tutta la Serie A: tra lacrime, applausi e un'espulsione amara, spunta l'ipotesi di un futuro immediato al fianco di un allenatore. Nel silenzio elegante del Lago di Como, tra applausi sinceri e abbracci familiari, Pepe Reina ha dato l'addio al calcio giocato. Un ritiro atteso, annunciato, ma non per questo meno emozionante. L'ultima pagina di una carriera leggendaria si è scritta al Sinigaglia, in Como-Inter, davanti a chi ha condiviso ogni passo del suo viaggio: la madre, il fratello e soprattutto papà Miguel, ex portiere e primo maestro...

