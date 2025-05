Nell' ultima puntata Gerri scopre di avere una sorella Ancora molto deve essere rivelato sul suo passato

Nell'ultima emozionante puntata di "Gerri", il poliziotto di origine rom scopre l'esistenza di una sorella, aprendo a nuovi misteri sul suo passato. La serie crime, diretta da Giuseppe Bonito, ha conquistato il pubblico di Rai 1 con una media di oltre 3 milioni di spettatori per episodio. Ora, l'attenzione si rivolge a una possibile seconda stagione, con molte domande ancora da risolvere.

Si è appena conclusa su Rai 1 la serie crime Gerri di Giuseppe Bonito, sul poliziotto di origine rom che indaga sul proprio passato e su casi di omicidi a Trani, e già ci si domanda se si farà una seconda stagione. Le premesse ci sono tutte. Le puntate sono state seguite da una media di oltre 3 milioni di telespettatori. Non male se si pensa che ormai la stagione televisiva si è chiusa. L'altro elemento che potrebbero far pensare a un rinnovo è la conclusione aperta della serie, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore...

