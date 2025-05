Nelle casse mancano 10 milioni Ticket il buco in Emilia Romagna

In Emilia Romagna emergono gravi lacune nei fondi destinati ai servizi essenziali, con un buco di 10 milioni di euro. Questa situazione, che impatta direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, è particolarmente allarmante per le famiglie con anziani. Attraverso un'intervista approfondita, si denuncia un problema che richiede un'immediata attenzione per garantire assistenza adeguata e sostenibile.

Un settore che tocca da vicino la vita dei cittadini. Che incide nel quotidiano delle famiglie, in particolar modo di quelle che hanno, al loro interno, persone più anziane. È una denuncia che punta dritto al nocciolo della questione quella resa pubblica attraverso una lunga intervista rilasciata da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Emilia-Romagna, al Resto del Carlino. "Dal 2018 si sono accumulati oltre 55 milioni di ticket sanitari non riscossi – ha sottolineato il consigliere azzurro – di cui 2,2 sono stati stralciati direttamente dalle Ausl e solo 21 milioni sono stati recuperati nel periodo 2021-2023...

