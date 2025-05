Nella Juventus nessuno è al sicuro tranne Chiellini | prossime ore decisive per Giuntoli Sky

La Juventus si prepara a una rivoluzione nella sua rosa, con soltanto Giorgio Chiellini certo di rimanere. Le prossime ore saranno cruciali per il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, mentre molti altri giocatori potrebbero affrontare un'uscita. La società è in cerca di rinnovamento, con l'obiettivo di ripartire in modo competitivo per la prossima stagione.

La Juventus è pronta a fare grandi cambiamenti in vista della prossima stagione. Solamente Giorgio Chiellini è sicuro del suo futuro in bianconero. Nelle prossime ore si deciderà anche la posizione del ds Cristiano Giuntoli. Nessuno è al sicuro nella Juventus, tranne Chiellini. Secondo quanto riportato da Sky Sport: Igor Tudor andrà al Mondiale per Club. Ma con tutta probabilità, non sarà lui alla guida della Juventus nella prossima stagione. Il primo obiettivo rimane Antonio Conte, per il quale verrà fatto un tentativo entro la fine della settimana, preceduto da una comunicazione ufficiale che verrà inviata al Napoli, come forma di cortesia, preannunciando la chiamata all’allenatore... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nella Juventus nessuno è al sicuro, tranne Chiellini: prossime ore decisive per Giuntoli (Sky)

