Nel programma Little big Italy in un ristorante italiano in Brasile proposti gli arrosticini abruzzesi con carne di manzo VIDEO

Nel programma "Little Big Italy", lo chef Francesco Panella ha presentato una singolare variante degli arrosticini abruzzesi, preparati con carne di manzo, durante l’episodio del 26 maggio. Questa proposta, trasmessa su Nove, ha suscitato discussioni tra gli appassionati della cucina italiana, mettendo in luce l’adattamento delle tradizioni gastronomiche in un contesto internazionale come quello di un ristorante italiano in Brasile.

Singolare (e discutibile) variante degli arrosticini abruzzesi proposta nella puntata del 26 maggio del programma "Little big italy" sul canale Nove condotto dallo chef Francesco Panella. Il programma prevede in ogni puntata una visita in una grande città del mondo dove lo chef Panella andrà alla... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nel programma "Little big Italy" in un ristorante italiano in Brasile proposti gli "arrosticini abruzzesi" con carne di manzo [VIDEO]

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 26 maggio; Stasera in TV: Cosa guardare oggi lunedì 19/05/2025; Ascolti tv ieri lunedì 19 maggio chi ha vinto tra Gerri, Il Volo, Massimo Giletti, GialappaShow e Porro; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino senza rivali, Il Volo fa decollare Canale 5, Gerri conquist. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a San Paolo - Lunedì 26 maggio 2025 va in onda la seconda puntata dell'ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a San Paolo, in Brasile. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed ... 🔗Riporta ascoltitv.it

Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Rio de Janeiro - Lunedì 19 maggio 2025 va in onda la prima puntata dell'ottava stagione di Little Big Italy, dedicata a Rio de Janeiro, in Brasile. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ... 🔗Come scrive ascoltitv.it

Little Big Italy su NOVE: puntate e ristoranti di tutte le stagioni - Little Big Italy è un programma tv della categoria reality in onda su canale Nove giunto alla settima stagione, al via stasera. Il ristoratore romano Francesco Panella, viaggia per il mondo a ... 🔗Secondo msn.com

GialappaShow St.5 - Fuga di Cervelli | Little Big Italy