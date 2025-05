Nel pc oltre 400 foto e video con abusi sessuali su minori | ancora una condanna per l’ex diacono Frateschi

Alessandro Frateschi, ex diacono e professore di religione, è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per detenzione di oltre 400 foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Questa sentenza giunge in un contesto di crescente attenzione e lotta contro la pedopornografia, segnando un altro capitolo nella dolorosa cronaca di reati contro l'infanzia. Continua a leggere...

L'ex professore di religione Alessandro Frateschi è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Nel pc oltre 400 foto e video con abusi sessuali su minori: ancora una condanna per l’ex diacono Frateschi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel pc oltre 400 foto e video con abusi sessuali su minori: ancora una condanna per l’ex diacono Frateschi - L'ex professore di religione Alessandro Frateschi è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Nel pc trovate 1.400 foto di ragazzine, 30enne a processo - Ma è sul suo pc che, poi, sarebbe stato trovato il vero archivio fotografico. Si parla di circa 1.400 foto di ragazzine poco più che adolescenti scaricate molto probabilmente proprio dal dark web. 🔗Riporta ilmessaggero.it

Ryzen 5 to i9 14th Gen upgrade???? #pcgamingsetup #pc #gaming #gamingdesktop #intelpc #rtx #asus