Nel mondo del lavoro piacentino manca un profilo su due | i più difficili da reperire nel mese in corso

Nel mese di maggio 2025, le imprese piacentine continuano a fronteggiare un'importante carenza di profili professionali, con il 54,2% di queste che denunciano difficoltà nel reperire candidati adeguati. Di questi, il 36,5% è colpito dalla scarsità di candidati, mentre il 12,6% lamenta una preparazione insufficiente. Questa situazione evidenzia un divario crescente tra domanda e offerta nel mercato del lavoro locale.

«Maggio 2025 è ancora caratterizzato dal fenomeno dei candidati considerati introvabili da parte delle imprese piacentine, che dichiarano di avere difficoltà a reperire i profili ricercati nel 54,2% dei casi, di cui il 36,5% per mancanza di candidati e il 12,6% per preparazione non del tutto... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it