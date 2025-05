Nel cuore della crisi umanitaria nella Striscia una mamma e sua figlia raccontano una quotidianità fatta di fame rifiuti e assenza di aiuti

Nel conflitto devastante della Striscia di Gaza, la vita quotidiana per molti è segnata da fame, rifiuti e l'assenza di aiuti. Questo articolo narra la storia toccante di Islam Abu Taeima e di sua figlia, che affrontano la dura realtà di cercare dignità e speranza, mentre centinaia di migliaia di persone condividono la stessa sofferenza in un contesto di crisi umanitaria profonda.

N ella striscia di Gaza devastata dalla guerra, una madre e sua figlia cercano tra i rifiuti ciò che resta della dignità umana. Non è una scena lontana da un film, ma la cruda realtà che ogni giorno vivono centinaia di migliaia di persone, tra cui Islam Abu Taeima, 40 anni, madre di cinque figli. Il suo grido è semplice e disarmante: «Stiamo morendo di fame». È una voce che squarcia il silenzio di un conflitto che ha cancellato tutto, anche l'essenziale. Gaza: così il cinema racconta la Striscia. guarda le foto Emergenza fame a Gaza: la vita tra i rifiuti. Islam e la sua bambina di 9 anni frugano tra cumuli di immondizia e macerie a Gaza City...

