‘Ndrangheta l’allarme della Dia | Crescente interesse a controllo grandi opere

La Direzione Investigativa Antimafia lancia l’ allarme sui tentativi sempre maggiori della ‘ ndrangheta di prendere controllo degli appalti per le grandi opere pubbliche. L’attività di contrasto alla criminalità organizzata in Calabria ha permesso di documentare “ numerosi tentativi di infiltrazione e condizionamenti” da parte delle cosche “ nei settori legati agli appalti pubblici, alla grande distribuzione organizzata e al comparto agricolo. Le cosche avrebbero evidenziato, in particolare, un crescente interesse nel controllo delle grandi opere pubbliche e nella gestione delle risorse economiche degli enti locali, come nel caso delle aziende ospedaliere o dei servizi di raccolta rifiuti”, si legge nella relazione sull’attività svolta dalla Dia nel 2024... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Ndrangheta, l’allarme della Dia: “Crescente interesse a controllo grandi opere”

