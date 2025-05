' Ndrangheta a Imperia | Ventimiglia e Bordighera roccaforti della criminalità calabrese

L'articolo esplora il radicamento della 'ndrangheta in provincia di Imperia, rivelando Ventimiglia e Bordighera come roccaforti della criminalità calabrese. Attraverso l'analisi di recenti sviluppi, viene confermata l'operatività del locale di Ventimiglia, in diretto collegamento con famose cosche della Calabria, come i Piromalli, sottolineando l'importanza di affrontare questa minaccia per la sicurezza locale.

«Anche la provincia di Imperia può considerarsi sul piano criminale una roccaforte della 'ndrangheta reggina. È stata infatti confermata l'operatività del locale di Ventimiglia, in collegamento con talune fra le più pericolose cosche reggine quale quella dei Piromalli ». E' quanto riportato nell'ultima relazione sull'attività svolta dalla Dia riferita al 2024. Il « locale » di Ventimiglia...

