NBA riscatto di OKC | i Thunder si prendono gara 4 e sono a un passo dalle Finals

Minneapolis (Stati Uniti), 27 maggio 2025 – Immediato riscatto per gli Oklahoma City Thunder che, dopo la debacle da record di gara 3, si sono presi l'assai avvincente gara 4 delle finali di Western Conference sbancando il Target Center di Minneapolis128-126. Ora, sul 3-1 nella serie contro i Minnesota Timberwolves, i Thunder sono ad un solo passo dall’approdo alle NBA Finals, traguardo che potrebbero tagliare già in gara 5, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedi al Paycom Center di Oklahoma City. Il riscatto di OKC è partito dalle sue tre stelle che hanno rialzato l’asticella dopo il passaggio a vuoto di gara 3 facendo di nuovo la differenza: a cominciare dall’MVP di stagione Shai Gilgeous Alexander che per la quinta volta in questi playoff ha toccato quota 40 punti, sfiorando persino la tripla doppia dal mmento che al suo fatturato ha aggiunto 10 assist distribuiti e 9 rimbalzi raccolti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net