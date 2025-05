NBA Playoff 2025 Oklahoma espugna Minnesota ed è a un passo dalle Finals SGA ne fa 40

Nella notte dei playoff NBA 2025, gli Oklahoma City Thunder sconfiggono i Minnesota Timberwolves in gara-4, avvicinandosi così alle finals. Con una prestazione straordinaria di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 40 punti, i Thunder si impongono e mettono pressione su Minnesota, che cercava di pareggiare la serie dopo il successo in gara-3. L'emozionante incontro ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si è giocata gara-4 delle finali di Conference e in campo sono scesi nuovamente i Minnesota Timberwolves e gli Oklahoma City Thunder. Secondo match interno per i Wolves, che dopo aver conquistato il primo successo in gara-3 puntavano a impattare la serie, con i Thunder che, invece, volevano l'allungo. Dopo la pesante sconfitta di gara-3, gli Oklahoma City Thunder rispondono con carattere e determinazione, superando i Minnesota Timberwolves per 128-126 in gara-4 e portandosi sul 3-1 nella serie di finale della Western Conference. Shai Gilgeous-Alexander è stato assoluto protagonista con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, mostrando la classe degna di un MVP...

