Nave Ong Solidaire sbarcata a Salerno | fermati due scafisti uno è minorenne

Due presunti scafisti sono stati arrestati a Salerno dopo lo sbarco della nave ONG Solidaire. L'operazione, condotta dalla Squadra mobile e dalla Guardia di Finanza, ha portato al fermo di un cittadino egiziano e di un minorenne sudanese, accusati di traffico di migranti. L'episodio evidenzia la continua lotta contro il crimine legato all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo.

Due presunti scafisti sono stati fermati ieri sera a Salerno. Gli agenti della Squadra mobile e militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano e di un cittadino sudanese, minorenne, entrambi...

