Nave Amerigo Vespucci passaggio ad Ostia | il veliero più bello del mondo in rotta verso Civitavecchia

Stasera, 27 maggio 2025, il litorale di Ostia si trasformerà in un palcoscenico marittimo con il passaggio della Nave Amerigo Vespucci, il veliero più ammirato del mondo. A partire dalle ore 20, cittadini e turisti potranno vivere un'esperienza indimenticabile osservando da vicino questo splendido simbolo della Marina Militare, in rotta verso Civitavecchia. Un evento imperdibile per gli amanti del mare e della storia.

Stasera, 27 maggio 2025, occhi puntati sul mare di Ostia: a partire dalle ore 20 circa, i cittadini e i visitatori del litorale romano potranno assistere a uno spettacolo unico, il passaggio ravvicinato della Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, considerato da molti “la nave più bella del mondo”. L’elegante sagoma a tre alberi solcherà le acque antistanti Ostia nel suo percorso verso Civitavecchia, dove approderà domani mattina al Molo del Bicchiere – Banchina Guglielmotti, per la 16ª tappa del suo Tour Mediterraneo. Dopo tre anni, il Vespucci torna a Civitavecchia portando con sé il Villaggio “IN Italia”, un’esperienza immersiva che celebra la cultura, la diplomazia, la scienza e l’industria italiana... 🔗 Leggi su Funweek.it

