Nave Amerigo Vespucci passaggio ad Ostia | il veliero più bello del mondo in rotta verso Civitavecchia

Stasera, 27 maggio 2025, il mare di Ostia sarà teatro di un evento straordinario: il passaggio della Nave Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare italiana. A partire dalle ore 20, cittadini e turisti potranno ammirarne la bellezza e la maestosità in un incontro ravvicinato con uno dei simboli della tradizione marittima italiana, prima della sua rotta verso Civitavecchia.

Stasera, 27 maggio 2025, occhi puntati sul mare di Ostia: a partire dalle ore 20 circa, i cittadini e i visitatori del litorale romano potranno assistere a uno spettacolo unico, il passaggio ravvicinato della Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, considerato da molti “la nave più bella del mondo”. L’elegante sagoma a tre alberi solcherà le acque antistanti Ostia nel suo percorso verso Civitavecchia, dove approderà domani mattina al Molo del Bicchiere – Banchina Guglielmotti, per la 16ª tappa del suo Tour Mediterraneo. Dopo tre anni, il Vespucci torna a Civitavecchia portando con sé il Villaggio “IN Italia”, un’esperienza immersiva che celebra la cultura, la diplomazia, la scienza e l’industria italiana... 🔗 Leggi su Funweek.it

