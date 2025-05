nashville interrompe una tendenza di 7 anni nella serie di ryan murphy sui soccorritori

Il franchise di "9-1-1" si reinventerà con l'uscita di "9-1-1: Nashville", segnando una svolta dopo sette anni di storia della serie principale. Questo nuovo spin-off, che debutterà sulla rete AB, promette di esplorare le dinamiche dei soccorritori nella vivace capitale della musica, offrendo fresche prospettive e storie avvincenti. Scopriamo insieme cosa ci attende in questo attesissimo capitolo della saga.

