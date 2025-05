Nasce la Federazione Italiana Società Dermatologiche

È stata recentemente costituita la Federazione Italiana Società Dermatologiche (FISD), un'importante alleanza tra diverse associazioni del settore, tra cui Sidemast e Isplad. La FISD mira a unire le forze delle società dermatologiche italiane, promuovendo la collaborazione e l'innovazione nella cura della pelle e nella ricerca scientifica, per garantire un futuro migliore della dermatologia nel Paese.

ROMA - E' stata fondata la Federazione Italiana Società Dermatologiche (FISD). Le società fondatrici sono Sidemast, Isplad, Sidco, Admg, Adi, Sidapa, Siderp, Sidelf, Aidnid, Sitri. "Alla FISD aderiranno tutte le società scientifiche dermatologiche italiane che credono nell'importanza di una forza c...

