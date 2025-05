Nasce La casa dei lavoratori stranieri un progetto per l’integrazione abitativa

All'interno di un contesto in cui il diritto alla casa è frequentemente inaccessibile per i migranti, Als Mcl Catania presenta "La casa dei lavoratori stranieri". Questo progetto innovativo mira a promuovere l'integrazione abitativa, offrendo soluzioni dignitose e sostenibili per i lavoratori stranieri. Situata in via Galermo 97 a Catania, la struttura rappresenta un passo significativo verso l'inclusione e il supporto delle comunità migranti nel territorio.

Non è un Paese per stranieri