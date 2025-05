nasce a nola il quartier generale delle pro loco dell unpli campania

Il 28 maggio 2025, Nola ospiterà l'inaugurazione del nuovo quartier generale dell'UNPLI Campania presso il Parco Mastrilli. Questa sede di 500 mq rappresenta un importante passo avanti per le Pro Loco della regione, dedicata a sviluppare progetti e promuovere la condivisione di conoscenze ed esperienze. Un evento che segna un ulteriore consolidamento del ruolo delle Pro Loco nel panorama culturale e sociale campano.

Tempo di lettura: 3 minuti Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 17:00, si terrà a Nola al Parco Mastrilli l’inaugurazione dellanuova sede dell’UNPLI Campania, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Campania. Uno spazio di 500 mq per avviare progetti e condividere saperi ed esperienze, un’areaarcheologica valorizzata e resa fruibile per la comunità è il sogno del comitato regionale dell’UnioneNazionale Pro Loco d’Italia, guidato da Luigi Barbati. Un progetto portato avanti in collaborazionecon la Pro Loco di Nola e che vedrà il taglio del nastro domani 28 maggio, quando verrà riaperto alpubblico nelle nuove vesti di sede di Unpli Campania il Parco Mastrilli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it