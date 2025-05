Napoli vertice a Roma tra Conte e De Laurentiis | ore decisive per il futuro

A Roma, si svolge un vertice cruciale tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, che potrebbe segnare il futuro del Napoli. Dopo l'udienza con Papa Francesco, i due si sono recati nella residenza del presidente azzurro per discutere strategie e progetti. Ore decisive per il club partenopeo, con il destino della squadra e dell'allenatore in gioco.

Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sono faccia a faccia nella residenza romana del presidente del Napoli. Dopo l’udienza in Vaticano con Papa Francesco, l’allenatore e il numero uno azzurro si sono diretti insieme, a bordo dell’auto del presidente, verso via Ventiquattro Maggio, a due passi dal Quirinale, dove è in corso un summit riservato alla presenza anche del direttore sportivo Giovanni Manna e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Un incontro cruciale, definito da più parti come risolutore, destinato a chiarire se Conte resterà o meno sulla panchina del Napoli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, vertice a Roma tra Conte e De Laurentiis: ore decisive per il futuro

