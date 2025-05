Napoli terminato incontro Conte-De Laurentiis | il tecnico lascia l’abitazione del patron

Antonio Conte ha concluso un incontro di circa tre ore con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Roma, per discutere del suo futuro sulla panchina azzurra. Al termine della riunione, il tecnico è uscito in auto insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e al vice presidente Edoardo De Laurentiis, alimentando le speculazioni sul suo possibile incarico.

(LaPresse) – E’ durato circa 3 ore l’incontro a Roma tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare del futuro del tecnico sulla panchina azzurra. Conte è uscito in auto insieme al ds Giovanni Manna e al vice presidente Edoardo De Laurentiis dall’abitazione del patron azzurro. Nelle prossime ore si capirà quale decisione avrà preso Conte, se andare avanti con il Napoli o accettare la proposta di un ritorno alla Juventus. ... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, terminato incontro Conte-De Laurentiis: il tecnico lascia l’abitazione del patron

