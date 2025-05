Napoli summit nella Capitale fra De Laurentiis e Conte | incontrarsi e dirsi addio

A Napoli, il clima è di festa per il recente scudetto, ma l'attenzione è già rivolta al futuro. In un incontro cruciale tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, che seguirà la visita al Papa, si verrà a delineare un cambiamento significativo. Nonostante l’atmosfera positiva, sembra che il destino dei due sia segnato: sarà un addio pacifico e consensuale, privo di conflitti o polemiche.

La città di Napoli festeggia ancora il suo scudetto, ma si prepara già a un cambiamento epocale. Dopo l’incontro con il Papa, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno un’ultima volta per discutere del futuro, ma il finale sembra già scritto: sarà addio, senza scossoni o litigi, dopo un solo anno di convivenza. Conte, che ha portato il Napoli al trionfo nonostante la partenza di Kvaratskhelia a Gennaio, Lascerà la squadra e la città. Il presidente De Laurentiis ha scelto la via del dialogo, permettendo al Mister di decidere il suo destino. “È difficile rinunciare a una città passionale e ricca di entusiasmo come Napoli, che dà tutto e vuole anche tanto “, ha dichiarato l’allenatore del quarto scudetto, con un commiato sereno e rispettoso... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli, summit nella Capitale fra De Laurentiis e Conte: incontrarsi e dirsi addio

