Napoli summit finito ma niente rottura | Conte e De Laurentiis si prendono tempo per riflettere

Il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si è concluso senza significative novità, lasciando aperte le porte a future riflessioni. Svoltosi nella residenza romana del presidente del Napoli, l'incontro ha visto la partecipazione di figure chiave come Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, sottolineando l'importanza di una strategia condivisa per il futuro della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti È terminato poco prima delle 17 il tanto atteso summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, andato in scena nella residenza romana del presidente del Napoli. Insieme a loro, presenti anche il direttore sportivo Giovanni Manna, l’ad Andrea Chiavelli e, sul finale, anche Edoardo De Laurentiis e la moglie del tecnico, Elisabetta. Tuttavia, nonostante le aspettative della vigilia, non è ancora arrivata una decisione definitiva sul futuro dell’allenatore. Secondo quanto riferito da Sky Sport e dal giornalista Massimo Ugolini, tra le parti continua la riflessione, senza che vi sia stata una rottura... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, summit finito ma niente rottura: Conte e De Laurentiis si prendono tempo per riflettere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, Vergara è finito nel mirino di due club di Serie A: le squadre - Lo racconta TMW: "È però la prima vera annata completa per il talento di proprietà del Napoli, che nella scorsa era rimasto fermo per nove mesi a causa della rottura del legamento crociato. 🔗Come scrive msn.com

Napoli, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro per Insigne - Il comunicato sul sito del Napoli apre la fase, lunga (da 4 a 6 mesi), del recupero di Insigne, che nella sfida con la Fiorentina di domenica ha riportato la rottura del legamento crociato ... 🔗Si legge su gazzetta.it

Osimhen ‘cancella’ il Napoli sui social: è rottura - Una giornata nel segno di Victor Osimhen, ieri, per il Napoli, ma non per le gesta in campo dell’attaccante nigeriano, purtroppo per i tifosi partenopei. Anzi. Prima l’iscrizione nel registro ... 🔗Da calciomercato.it

INSIGNE APPESO CON LE SPALLE AL MURO DA DE LAURENTIIS | Non è un fuoriclasse