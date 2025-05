Napoli | Stati Generali dell’Ambiente 2025 a Mostra d’Oltremare tra rifiuti acque e mobilità sostenibile

Il 29 e 30 maggio, Napoli ospiterà gli Stati Generali dell’Ambiente 2025 presso la Mostra d’Oltremare, un evento cruciale per affrontare questioni ambientali come rifiuti, acque e mobilità sostenibile. Questa manifestazione offre un'importante opportunità di coinvolgimento per i cittadini, promuovendo iniziative e soluzioni della Regione Campania per un futuro più sostenibile.

Il 29 e 30 maggio si terrà a Napoli un importante evento presso la Mostra d’Oltremare che vede protagonista il tema ambientale. Gli Stati Generali dell’Ambiente 2025 rappresentano una preziosa opportunità per l’avvicinamento dei cittadini alle iniziative della Regione Campania. Attraverso un ricco programma, saranno affrontati argomenti quali la gestione integrata dei rifiuti, il ripristino . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Napoli: Stati Generali dell’Ambiente 2025 a Mostra d’Oltremare tra rifiuti, acque e mobilità sostenibile

Le notizie più recenti da fonti esterne

Campania, dal territorio alla mobilità: al via gli Stati Generali dell’Ambiente; Napoli, il 29 e 30 maggio gli Stati Generali dell’ambiente; Tornano a Napoli gli Stati Generali dell'Ambiente: focus sulle sfide del futuro e premi ai giovani; DAL 29 AL 30 MAGGIO A NAPOLI L’EDIZIONE 2025 DEGLI STATI GENERALI DELL’AMBIENTE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alla Mostra d'Oltremare gli Stati generali dell'Ambiente - Il 29 e 30 maggio tornano a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, gli Stati Generali dell’Ambiente 2025. Una nuova edizione che si apre nel segno di un impegno ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Campania, dal territorio alla mobilità: al via gli Stati Generali dell’Ambiente - Il 29 e 30 maggio tornano a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, gli Stati Generali dell’Ambiente 2025. Dal ciclo integrato dei rifiuti al risanamento del sistema idrico, dalle bonifiche dei siti con ... 🔗Lo riporta msn.com

Ambiente, la Regione Campania lancia gli Stati generali - Saranno gli incontri pomeridiani di giovedì 29 e venerdì 30 maggio, "I programmi e le azioni per l'Ambiente in Campania" e "Mobilità sostenibile in Campania", che vedranno l'intervento del presidente ... 🔗Secondo ansa.it

A Napoli la rivoluzione gentile degli Stati Generali dell'Artigianato