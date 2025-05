Napoli | parata dal Lungomare Caracciolo con 200mila tifosi pullman scoperti e aliscafo celebrativo

Napoli ha vissuto un evento storico lunedì scorso, con una parata dal lungomare Caracciolo che ha accolto circa 200.000 tifosi festanti. L'atmosfera di festa ha invaso la città, con scuole e uffici chiusi e una grande partecipazione dei cittadini, desiderosi di festeggiare insieme in una giornata di celebrazioni senza precedenti. Pullman scoperti e un aliscafo celebrativo hanno reso questa manifestazione ancora più memorabile.

Il clima festoso ha contagiato Napoli in un evento senza precedenti, che ha visto radunarsi circa 200.000 tifosi durante la giornata di lunedì. In città, scuole chiuse, uffici a funzionamento ridotto e molti studenti e lavoratori hanno preso una pausa per seguire da vicino la sfilata celebrativa. Una manifestazione davvero unica e coinvolgente, degna di

