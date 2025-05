Napoli non solo De Bruyne | Manna prepara un doppio colpo I dettagli sui rinforzi

Il Napoli, dopo il trionfo del quarto scudetto, si prepara a rafforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione. La dirigenza, guidata da Manna, sta puntando a un doppio colpo sul mercato, oltre al sogno De Bruyne. Scopriamo i dettagli sui rinforzi in arrivo per affrontare al meglio le sfide future.

La dirigenza partenopea starebbe preparando un doppio rinforzo, oltre al sogno De Bruyne, per la prossima stagione: di chi si tratta Dopo la super vittoria del quarto scudetto, il Napoli ha già iniziato a mettere le basi per la prossima stagione. Il club non vuole farsi trovare impreparato, come successe lo scorso anno. L’incubo della stagione del decimo posto in classifica, arrivata proprio dopo il terzo titolo, non deve essere più rivissuto. Non si potranno compiere gli stessi errori, a partire dal cambio di allenatore. Nel caso di addio di Antonio Conte, è già pronto Massimiliano Allegri. Toccherà a lui, con ogni probabilità, guidare il Napoli verso altri successi... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, non solo De Bruyne: Manna prepara un doppio colpo. I dettagli sui rinforzi

