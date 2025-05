Napoli maxi truffa sui fondi europei per l' agricoltura | il video del blitz oltre 1 mln di beni sequestrati

A Napoli, un'operazione dei Carabinieri ha svelato una maxi truffa sui fondi europei destinati all'agricoltura. Quattordici persone sono sotto indagine per frode ai danni dell'Unione Europea, con beni per oltre un milione di euro giĂ sequestrati. Il blitz ha messo in luce un sistema fraudolento che ha compromesso risorse destinate al settore agricolo.

A Napoli, 14 persone indagate per truffa ai danni dell'UE. Sequestrati beni per oltre un milione di euro dai Carabinieri... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Napoli, maxi truffa sui fondi europei per l'agricoltura: il video del blitz, oltre 1 mln di beni sequestrati

