Napoli Luca Marianucci primo acquisto post-Scudetto | l’ufficialità la prima settimana di giugno

Il Napoli si prepara a costruire la squadra per la prossima stagione con un importante acquisto: Luca Marianucci, difensore dell'Empoli. Annunciato ufficialmente nella prima settimana di giugno, rappresenta il primo colpo post-scudetto per la società partenopea. Con questa mossa, Max Allegri può sorridere, segnando l'inizio di una nuova era per il club napoletano.

Max Allegri può gioire, alla SSC Napoli avrà già un nuovo calciatore: Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli è il primo acquisto della proprietà partenopea per la nuova stagione. La notizia circolava da diverse settimane e conferme sono arrivate anche dai diretti interessati. Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, nei giorni precedenti ha confermato il buon . L'articolo Napoli, Luca Marianucci primo acquisto post-Scudetto: l’ufficialità la prima settimana di giugno... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

TUTTOSPORT - Napoli, tutto fatto per l'acquisto di Marianucci, manca solo l'annuncio; Napoli, dopo Marianucci un altro difensore: ecco i due nomi più caldi!; Napoli, via vai in difesa: Natan verso il riscatto dal Betis, bloccato Marianucci dall'Empoli; Napoli calciomercato: De Bruyne in pole, si seguono anche Frattesi e Pellegrini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Luca Marianucci primo acquisto post-Scudetto: l’ufficialità la prima settimana di giugno - Max Allegri può gioire, alla SSC Napoli avrà già un nuovo calciatore: Luca Marianucci. Il difensore dell'Empoli è il primo acquisto della proprietà ... 🔗Lo riporta dailynews24.it

Napoli, è fatta per Luca Marianucci. Accomandato: “La prima settimana di giugno firmerà il contratto: le cifre” - La notizia circolava da diverse settimane e conferme sono arrivate anche dai diretti interessati. Ora, anche il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ... 🔗Come scrive dailynews24.it

TUTTOSPORT - Napoli, tutto fatto per l'acquisto di Marianucci, manca solo l'annuncio - Luca Marianucci sarà il primo acquisto del Napoli della prossima stagione: "Il primo acquisto - solo da annunciare - è quello di Luca Marianucci, acquistato dall’Empoli per 10 milioni: manca solo l’uf ... 🔗Secondo napolimagazine.com