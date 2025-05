Napoli l’esito dell’incontro tra De Laurentiis e Conte | tifosi in ansia

Si è concluso l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, ma l'incertezza sul futuro del tecnico persiste. I tifosi del Napoli attendono nervosamente sviluppi, mentre le recenti voci sul possibile approdo di Conte in azzurro si intensificano. Scopriamo i dettagli dell'incontro e le prospettive per la squadra partenopea.

Si è concluso il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, ecco come è andato: i dettagli. Il futuro di Antonio Conte è ancora incerto. Le voci emerse nelle ultime settimane stanno trovando sempre più conferme nell’ambiente partenopeo, anche se decisioni ufficiali non ne sono ancora state prese. Pochi minuti fa si è concluso un incontro tra il tecnico leccese e Aurelio De Laurentiis. Dopo la visita della squadra dal Papa, Conte si è incontrato con il patron azzurro per discutere del futuro. Napoli, l’esito dell’incontro tra De Laurentiis e Conte: tifosi in ansia (LaPresse) tvplay.it Un summit durato circa tre ore, più o meno da ora di pranzo fino alle 17 circa, dal quale sia Antonio Conte che Aurelio De Laurentiis sono usciti consapevoli di avere ancora bisogno di tempo... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, l’esito dell’incontro tra De Laurentiis e Conte: tifosi in ansia

