Napoli incontro De Laurentiis – Conte | ecco tutte le richieste del tecnico

Nel corso di un incontro significativo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, il tecnico partenopeo ha presentato le sue richieste strategiche per il futuro della squadra. Dopo una celebrazione sul lungomare di Mergellina e un'udienza con Papa Leone XIV, il Napoli si prepara ad affrontare nuove sfide con una visione chiara, che emerge dalle conversazioni tra il presidente e il nuovo coach.

Dopo l'incontro di questo pomeriggio, di fatto, ecco le richieste di Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis. Dopo la parata di ieri sul lungomare di Mergellina sul bus scoperto, di fatto, il Napoli si è recato in mattinata in Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV. Mentre nel pomeriggio, esattamente nella sede della Filmauro, c'è stato l'incontro tanto atteso tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. I tifosi del Napoli, e non solo, erano ovviamente molto ansiosi sull'esito di questo meeting, durato poi ben 4 ore. In questi ultimi minuti, infatti, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti...

