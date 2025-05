Napoli in corso vertice a Roma tra De Laurentiis e Conte | sul tavolo il futuro del tecnico

Un atteso vertice si è aperto oggi a Roma tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il tecnico Antonio Conte. L'incontro, iniziato intorno alle 13:45, mira a discutere il futuro dell’allenatore dopo il trionfo che ha portato il club a conquistare il quarto Scudetto della sua storia. I dettagli della riunione sono di grande interesse per tifosi e addetti ai lavori.

ROMA, 27 MAGGIO 2025 – È cominciato intorno alle 13:45 l’atteso vertice tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il tecnico Antonio Conte, per discutere del futuro dell’allenatore dopo la conquista del quarto Scudetto nella storia azzurra. Il summit si svolge nell’abitazione romana del patron partenopeo e vede la partecipazione dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e del direttore sportivo Giovanni Manna, a testimonianza dell’importanza strategica dell’incontro. Sul tavolo, la possibilità di proseguire o interrompere il rapporto tra Conte e il Napoli, in un momento di cruciale transizione per il club... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, in corso vertice a Roma tra De Laurentiis e Conte: sul tavolo il futuro del tecnico

Se ne parla anche su altri siti

Piano Mattei-Global Gateway, Meloni: a giugno vertice a Roma con von der Leyen; Meloni sul Piano Mattei: “L’Italia ponte strategico con l’Africa, nuovi progetti e vertice con l’UE”; De Bruyne apre al Napoli: trattativa in corso per chiudere, ultimi dettagli da sistemare per il colpo a sorpresa; Presidio dei lavoratori Aral davanti alla discarica di Castelceriolo. 🔗Ne parlano su altre fonti

SKY - Conte-De Laurentiis, riunione in corso a Roma. Presente anche Manna - Napoli-Conte, è iniziata la riunione decisiva per il futuro del tecnico. Al momento sono soltanto indiscrezioni quelle che stanno girando, ma quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per ca ... 🔗Riporta msn.com

Napoli, è l’ora delle scelte: un vertice decisivo tra De Laurentiis e Conte. Già pronto il piano B con Allegri - Quando ha parlato del possibile passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli, nel corso della parata organizzata per festeggiare lo scudetto appena conquistato dal suo club… Leggi ... 🔗Secondo informazione.it

Napoli, summit in corso a casa De Laurentiis sul futuro di Conte - Dopo la visita in Vaticano, vertice societario tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, Maurizio Chiavelli e Antonio Conte. Dopo la visita in Vaticano e l’incontro con Papa Leone XIV, Aurelio De Lau ... 🔗Riporta informazione.it

Roma, scontri al vertice Letta-Hollande