Napoli il nuovo stadio Maradona è realtà | come sarà dopo un restauro da 100 milioni di euro

Il nuovo stadio Maradona di Napoli sta per diventare realtà grazie a un restauro da 100 milioni di euro. Con due scudetti in tre anni, il Napoli ha dimostrato di aver compiuto un grande salto di qualità. La trattativa con Kevin De Bruyne evidenzia le ambizioni del club, che, nonostante il fascino della sua casa storica, necessita di una struttura all’altezza delle sue ambizioni.

Due scudetti in tre anni evidenziano chiaramente come il Napoli abbia fatto il grande salto. A confermarlo è anche la trattativa con Kevin De Bruyne. Il club azzurro ha grandi progetti ma si ritrova a giocare ancora in una struttura che, per quanto fascinosa e romantica, non è minimamente all'altezza. Datata, con pochi servizi e decadente in molti aspetti. Una società del genere non può permettersi un Diego Armando Maradona in questo stato. Lo stesso dicasi inoltre per la Serie A, che vede negli impianti delle proprie big delle vetrine. Finalmente, però, sembra giunto il momento della rivoluzione...

