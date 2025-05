A Napoli, la celebrazione per il quarto scudetto continua senza sosta, intrecciandosi con momenti storici come l'incontro con il Papa. Oggi si svolgerà un faccia a faccia cruciale tra De Laurentiis e Conte, che potrebbe delineare il futuro della squadra. L'entusiasmo della città, già alle stelle, è pronto a vivere un'altra giornata memorabile.

Napoli, festa infinita tra scudetto, Papa e futuro: oggi il faccia a faccia decisivo tra De Laurentiis e Conte"> A Napoli la festa per il quarto scudetto sembra non avere fine. Da venerdì sera la città è un fiume di entusiasmo ininterrotto, che ha toccato il suo culmine ieri con il grande corteo celebrativo su via Caracciolo. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, oltre 150.000 tifosi hanno accolto squadra e staff sfilanti a bordo di due bus scoperti, partiti dopo lo sbarco da un aliscafo: un’immagine da cartolina per una squadra che ha scritto la storia. Fumogeni, musica e cori per. Pedro Sciarpe, bandiere, fumogeni e musica a tutto volume hanno accompagnato i tre chilometri di percorso... 🔗 Leggi su Napolipiu.com