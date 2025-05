Napoli è l’ora delle scelte | un vertice decisivo tra De Laurentiis e Conte Già pronto il piano B con Allegri

Il Napoli si trova di fronte a un bivio cruciale, con un vertice decisivo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Mentre i festeggiamenti volgeranno al termine, la dirigenza è pronta a scoprire il piano B con Massimiliano Allegri. Con la necessità di evitare gli errori del passato, il club deve definire urgentemente strategie chiare per costruire il futuro. Oggi inizia una nuova era.

I festeggiamenti terminano oggi. Dopodiché, si pensa al futuro. Che comincia oggi. Banalissimo gioco di parole, scontato: ma è così. Il Napoli non può già più aspettare. Non vuole, anzi, aspettare: ricadere nello stesso errore commesso per il post Spalletti sarebbe esiziale. Servono idee chiare e direzioni precise, tutte prerogative che questa volta De Laurentiis ha imposto al suo direttore sportivo Manna e che Manna stesso sta cercando di applicare nel migliore dei modi. Bilico Conte. Notizie contrastanti, voci anche pubbliche diverse. Prima le parole felici ma secche nel momento in cui si alzava il trofeo: “Io o e il presidente siamo due vincenti, magari interpretiamo la vittoria in modo diverso ”, aveva detto Conte; “ Io non trattengo nessuno, ma se l’allenatore vuole restare, allora ben venga! ” aveva replicato De Laurentiis... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, è l’ora delle scelte: un vertice decisivo tra De Laurentiis e Conte. Già pronto il piano B con Allegri

