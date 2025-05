Napoli De Laurentiis saluta Conte? Gli auguro successi nella sua vita professionale grazie Antonio! | Primapagina

Aurelio De Laurentiis omaggia Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, al termine di una stagione di successi. Sotto la sua guida, la squadra ha risalito la classifica dopo un deludente decimo posto, riportando il club tra i protagonisti della Serie A. L'articolo riporta le parole di De Laurentiis, che augura a Conte un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

2025-05-26 23:01:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Aurelio De Laurentiis rende onore ad Antonio Conte. L’uomo capace di raccogliere un Napoli reduce da un tremendo decimo posto nella stagione passata, quella successiva allo Scudetto di Spalletti, e di riportalo in cima in Serie A. In occasione della cena a Posillipo che concludeva la giornata di celebrazioni – con tanto di sfilata del bus scoperto per le strade della città – il presidente del Napoli ha rivolto un messaggio al suo allenatore. Un messaggio che, in ore e giorni di grandi speculazioni sul futuro di Conte (soprattutto in direzione Juventus), sa tanto di commiato... 🔗 Leggi su Justcalcio.com