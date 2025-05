Napoli Conte verso la permanenza | ADL ha quasi convinto il mister a restare

Aurelio De Laurentiis ha quasi convinto Antonio Conte a rimanere alla guida del Napoli. Dopo un incontro di quasi quattro ore, il presidente e il mister hanno avviato una riflessione sul futuro della squadra. Conte si prenderĂ 2-3 giorni per decidere, con i sostenitori in attesa di sapere se il tecnico continuerĂ a scrivere pagine di storia con il club partenopeo.

Ieri, dopo l’incontro con Papa Leone, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte si sono incontrati per definire il futuro. L’incontro è durato quasi quattro ore ed ha portato ad una pausa di riflessione di 2-3 giorni da parte del tecnico che scioglierĂ le riserve nel fine settimana. Le sensazioni, però, . L'articolo Napoli, Conte verso la permanenza: ADL ha quasi convinto il mister a restare... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Su questo argomento da altre fonti

Sky - Conte-Napoli verso la separazione: si punta a chiudere subito per Allegri; Conte-Napoli, si va verso la separazione: l'addio dopo lo scudetto, De Laurentiis punta a chiudere per Allegri; Napoli, altra insidia nella permanenza di Conte: ci pensa anche il Manchester United; Conte-Juve, dopo Oriali parla Lukaku: “Secondo me andrĂ in un solo modo”. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Napoli, Conte verso la permanenza: ADL ha quasi convinto il mister a restare - Ieri, dopo l'incontro con Papa Leone, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore Antonio Conte si sono incontrati per definire il ... 🔗Segnala dailynews24.it

Napoli-Conte, sarà addio o permanenza? La situazione - Advertising Napoli Conte – Dopo la festa per il meritato scudetto conquistato dal Napoli è tempo di pensare al futuro: la prima cosa da valutare è la permanenza di Antonio Conte. Non è un segreto che ... 🔗Si legge su informazione.it

Conte tra Napoli e Juve: interlocutorio l’incontro con De Laurentiis. Gasperini verso il divorzio dall’Atalanta: andrà alla Roma o al Milan? - A pochi giorni dalla fine del campionato di serie A, impazza il totoallenatori. Riflettori puntati soprattutto sul destino di Antonio Conte, in bilico tra Napoli e Juve, ma anche su Gianpiero Gasperin ... 🔗Da msn.com

Gasperini verso la permanenza all'Atalanta, Conte si riavvicina al Napoli e futuro in premier Pioli?