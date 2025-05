Napoli Conte show | canta ‘o surdato ‘nnammurato a squarciagola | VIDEO

Antonio Conte ha incantato i tifosi del Napoli durante le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto, cantando a squarciagola "‘o surdato ‘nnammurato". Il suo entusiasmo contagioso e la gioia condivisa con i giocatori e lo staff hanno reso indimenticabile la festa. Scopri il video di questo momento emozionante che celebra la storica conquista degli azzurri.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha regalato grande spettacolo durante la festa per lo Scudetto degli azzurri. Guarda il video. Antonio Conte ha festeggiato lo scudetto vinto col Napoli nel migliore dei modi. Accompagnato dai giocatori e dal suo staff sul pullman che ha fatto il giro della città, il tecnico salentino ha cantato l'iconico brano napoletano a squarciagola: guarda il video!... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Conte show: canta ‘o surdato ‘nnammurato a squarciagola | VIDEO

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, è Conte-show: canta 'o surdato 'nnamurato a squarciagola!; Cena scudetto Napoli, Di Lorenzo canta in napoletano! Show del capitano | VIDEO; Napoli, una marea azzurra canta “Il Maradona vuole vincere”; Conte-Napoli, Gazzetta - Conte non è facile da gestire in società e spesso va via in anticipo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, è Conte-show: canta 'o surdato 'nnamurato a squarciagola! - Antonio Conte ha festeggiato lo scudetto vinto col Napoli nel migliore dei modi. Accompagnato dai giocatori e dal suo staff sul pullman che ha fatto il giro della città, il tecnico salentino ha cantat ... 🔗Scrive informazione.it

Conte, la festa scudetto lo mette in crisi prima dell'addio. Ma siamo ai saluti. De Laurentiis: «Gli auguro ogni successo» - L'allenatore del Napoli sul bus scoperto canta con i tifosi, De Laurentiis: «Se resta siamo felici», poi annuncia De Bruyne. Antonio corteggiato dalla Juventus ... 🔗Riporta msn.com

Festa scudetto, Conte canta con i tifosi - Conte che alza la coppa dello scudetto e che canta i cori delle curve del Maradona insieme a Raspadori, Meret, Politano, Juan Jesus e le altre stelle azzurre. (ANSA) ... 🔗Riporta ansa.it

?? Antonio CONTE SHOW al MICROFONO | Sentite come CANTA in NAPOLETANO ?? | #shorts