Napoli-Conte oggi l’addio De Laurentiis vuole chiudere al più presto con Allegri

Oggi segna la chiusura di un capitolo: Antonio Conte lascia il Napoli per accasarsi alla Juventus. De Laurentiis, durante una cena celebrativa per il recente titolo, ha espresso la sua consapevolezza riguardo alla scelta del tecnico, augurandogli successi futuri. La decisione di Conte potrebbe aprire nuove strade per entrambi i club in un mercato già vivace.

Napoli-Conte, oggi l’addio. Il tecnico ha deciso di lasciare gli azzurri, destinazione Juventus. De Laurentiis ne è consapevole e lo ha lasciato intendere anche ieri sera, durante la cena per celebrare il titolo: “Auguro a Conte di continuare a mietere successi nella sua carriera. È un uomo che lavora con dedizione e merita rispetto. Grazie, Antonio”. Addio senza drammi Niente drammi, nessuno strappo. Tra i due c’è stima reciproca, rispetto e affetto. Un addio sereno, lontano anni luce dalla “telenovela” Spalletti. Conte ribadirà la sua volontà di andare via, De Laurentiis proverà un ultimo tentativo — anche perché la squadra stravede per lui — ma il tecnico è deciso: la sua strada e quella del Napoli si separano qui... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte verso l'addio: c'è la data dell'incontro con De Laurentiis. Allegri in pole per sostituirlo; Napoli, Conte verso l'addio: si prova a chiudere per Allegri; Conte-Napoli, oggi l'incontro per dirsi addio: Gli auguro altri successi; Conte, trionfo e addio? I possibili motivi del divorzio dal Napoli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli-Conte, oggi l’addio. De Laurentiis ora vuole chiudere al più presto con Allegri - Napoli-Conte, oggi l’addio. Il tecnico ha deciso di lasciare gli azzurri, destinazione Juventus. De Laurentiis ne è consapevole e lo ha lasciato intendere anche ieri sera, durante la cena per celebrar ... 🔗Scrive ildenaro.it

Dal nostro inviato Vincenzo D'Angelo - Ieri la festa insieme sul bus, oggi in Vaticano dal Papa e poi incontro con la società. Il presidente farà fare il passo d'addio all'allenatore, corteggiato dalla sua Juve: "Gli auguro tanti successi" ... 🔗Segnala gazzetta.it

Ora per ora Acquisti e Cessioni Squadre Video Foto - La separazione tra le parti avverra con modi cordiali: per l'allenatore c'e la Juve, i campioni d'Italia puntano su Allegri ... 🔗Lo riporta msn.com