Napoli-Conte incontro con De Laurentiis | lo scenario possibile

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si stanno incontrando a Roma in un vertice cruciale per il futuro del Napoli. Le discussioni potrebbero segnare una svolta significativa nella gestione della squadra, con entrambi i protagonisti pronti a delineare strategie e obiettivi per rinvigorire il club partenopeo. Scopriamo le ultime novità su questa importante trattativa.

Napoli, incontro tra Antonio Conte ed il patron De Laurentiis: ecco qual è la situazione e come stanno le cose, possibile svolta in arrivo Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis si stanno incontrando in queste ore nella proprietà romana del patron partenopeo. Un vertice fondamentale per decidere il futuro del tecnico in vista della prossima stagione. Il patron proverà a convincere forse per l’ultima volta il suo allenatore a restare in azzurro. Una missione quasi impossibile considerato come il tecnico sembra quasi un promesso sposo della Juventus. Addirittura un accordo trovato già mesi fa come riportano alcuni quotidiani oggi... 🔗 Leggi su Sportface.it

