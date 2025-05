Nainggolan | Sono contro la droga! Dai tifosi Inter schiaffo in discoteca

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Inter e Roma, si è raccontato in un'intervista a Le Iene, affrontando anche il delicato tema della droga tra i tifosi e le sue esperienze a Milano. Stefano Corti e Riccardo Messa, che lo hanno intervistato in Belgio, hanno messo in luce aneddoti e riflessioni sincera sull'argomento, rivelando il lato umano di un calciatore spesso al centro delle cronache.

Stefano Corti e Riccardo Messa hanno intervistato in Belgio l’ex giocatore di Inter e Roma, Radja Nainggolan. Tra i tanti aneddoti, il centrocampista belga ha parlato anche delle cavolate fatte a Milano nell’intervista a Le Iene. ERRORI – Radja Nainggolan, ex giocatore di Inter, Roma e Cagliari, in una lunga intervista rilasciata a Le Iene. Tra i tanti racconti e aneddoti, il centrocampista belga ha ricordato anche un passaggio delicato mentre giocava a Milano con l’Inter. Queste le sue parole su Italia 1: «Quando ero ragazzino ho fatto tante cazz.ate, risse e furti. Ho intrapreso quella strada perché non avevo nulla... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nainggolan: «Sono contro la droga! Dai tifosi Inter schiaffo in discoteca»

