Nainggolan | “Il giovedì mi sfasciavo era la mia serata Al casinò una notte persi 200mila euro”

Radja Nainggolan apre le porte della sua vita privata, svelando l'intensa lotta tra la carriera calcistica e gli eccessi. In un'intervista schietta, il calciatore racconta di serate di scommesse sfrenate, inclusa una notte in cui ha perso 200 mila euro al casinò. Scopri di più su come il giovedì diventava il suo giorno di sbandamento prima di tornare in campo.