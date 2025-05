Nainggolan accusa | All’Inter preso a schiaffi da un ultras succedeva dopo le partite Dovevo vivere così…

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha svelato in un'intervista a Le Iene momenti inquietanti della sua esperienza nel club milanese, rivelando di essere stato aggredito da un ultras dopo le partite. Le sue parole offrendo uno spaccato della difficile vita di un calciatore e dei pesanti oneri legati alla passione dei tifosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa tesissima testimonianza.

Le parole di Radja Nainggolan, ex centrocampista belga dell’Inter, sulla sua esperienza con il club nerazzurro. Tutti i dettagli. Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari e Inter, ha raccontato a Le Iene un episodio vissuto durante l’esperienza in nerazzurro. COME E’ CRESCIUTO – «Da ragazzino ho fatto tante ca..ate, risse, furti. Ho intrapreso un po’ quella strada perché non avevo niente e cercavo di portare a casa qualcosa. La mia fortuna è che sono andato via a 16 anni, altrimenti non so come sarei finito». ESPERIENZA ALLA ROMA – «Usciti dalla camera di Totti, io e Pjanic dovevamo andare dall’altra parte del corridoio e c’era Luciano Spalletti addormentato in mezzo al corridoio... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nainggolan accusa: «All’Inter preso a schiaffi da un ultras, succedeva dopo le partite. Dovevo vivere così…»

