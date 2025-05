Nainggolan a ‘Le Iene’ | Sono contro la droga ma sono stato descritto come Escobar

In un'intervista esclusiva con "Le Iene", Radja Nainggolan affronta senza peli sulla lingua il suo controverso passato, in cui è stato paragonato a Pablo Escobar. Stefano Corti e Riccardo Messa lo hanno incontrato in Belgio per esplorare la sua vita tra calcio, eccessi e l'arresto del gennaio scorso per traffico internazionale di cocaina. Il servizio andrà in onda questa sera su Italia 1.

Stefano Corti e Riccardo Messa sono volati in Belgio per incontrare Radja Nainggolan. Nel servizio in onda stasera, in prima serata su Italia 1, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter si racconta senza filtri: tra calcio, eccessi e l’arresto di gennaio per traffico internazionale di cocaina. Ma è davvero tutta la verità? “ Mi hanno messo dentro per ca**ate ”. Soprannominato il Ninja per il suo stile di gioco, Nainggolan è sempre stato un combattente dentro e fuori dal campo, spesso finito sui giornali per la sua vita sopra Le righe. Cresciuto a Linkeroever, quartiere difficile alla periferia di Anversa, parla di un’infanzia segnata dalle difficoltà... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nainggolan a ‘Le Iene’: “Sono contro la droga ma sono stato descritto come Escobar”

Approfondimenti da altre fonti

Nainggolan dal campo all'arresto, la verità del Ninja a Le Iene. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Le immagini dell'arresto di Fabrizio Corona | VIDEO