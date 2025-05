Nahid chi era il benzinaio ucciso sul lavoro | la moglie le bimbe piccole e quel lavoro amato

Nahid Miah, un benzinaio di 35 anni originario del Bangladesh, è stato tragicamente ucciso durante una rapina al suo posto di lavoro ad Ardea. L’uomo, amato dalla sua famiglia e sostenitore delle sue due piccole figlie, è stato accoltellato davanti al distributore di benzina Toil in via delle Pinete. La sua morte ha scosso la comunità, destando preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una rapina finita in tragedia quella che ha causato la morte di Nahid Miah, il benzinaio di Ardea di 35 anni, originario del Bangladesh. L'uomo è stato accoltellato davanti al distributore di benzina Toil, in zona Tor San Lorenzo, in via delle Pinete, intorno alle 12,00 di oggi. Le telecamere hanno ripreso due persone fuggite a bordo di una moto, ora ricercate. Nahid Miah, 35 anni, originario del Bangladesh lavorava al distributore di benzina Toil ad Ardea da quattro anni, dopo aver lavorato come cameriere a Roma nella zona di Conca d'oro e in una stazione di servizio a viale Marconi. Aveva studiato all'Ibrahim Khan College...

